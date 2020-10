Coronavirus. Negazionisti in piazza oggi a Roma

AgenPress. Oggi a Roma scendono in piazza i negazionisti del Covid-19, no mask e sovranisti. Saranno attesi oltre 5 mila partecipanti per i vari sit-in.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha affermato: ”

“Massimo rigore e fermezza assoluta se non si rispettano le normative anti-Covid durante le manifestazioni che dovranno essere in “forma statica” e a condizione che siano rispettate le regole previste dalla normativa anti Covid (distanziamento e uso della mascherina). In caso contario, dovranno essere sciolte”.