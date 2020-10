Usa. Trump “negativo” ai fan, “tra 22 giorni vinciamo”. Dubbi esperti sul test rapido Abbott BinaxNOW.

AgenPress – “Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso”.

Così Donald Trump davanti ai suoi sostenitori festeggiando la notizia del test negativo. Il suo popolo lo ha ripagato cantando in coro ‘Four more years!”, altri quattro anni alla Casa Bianca.

Trump, infatti, è risultato negativo al test rapido chiamato Abbott BinaxNOW. Lo ha spiegato il medico della Casa Bianca, Sean Conley. Il dettaglio – riportano diversi media americani – lascia dubbiosi molti esperti che professano cautela sulla reale accuratezza di questo tipo di test, che non sarebbe stata ancora sufficientemente provata. Il BinaxNOW – scrive il New York Times – costa 5 dollari e funziona come il test della gravidanza. Controlla la presenza di una proteina prodotta dal coronavirus.