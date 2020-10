Fisco: Carfagna, pagare e soffrire? Così nessuno investe in Italia

AgenPress. “Chi ha un’impresa in Italia perde 169 ore l’anno per adempiere a tutti gli obblighi fiscali. Ovviamente, siamo gli ultimi tra i Paesi più industrializzati che aderiscono all’OCSE. Siamo fatti così: non ci basta pagare le tasse, dobbiamo anche soffrire.

Quando parliamo di competitività, di procedure inutili, di scartoffie da eliminare, ci riferiamo proprio a questo. Chi vorrebbe investire in un Paese che ostacola in qualsiasi modo gli imprenditori? Burocrazia e fisco, le riforme necessarie iniziano da qui”.

Lo scrive sulle sue pagine social Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.