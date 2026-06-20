Gusmeroli: “Stop ai pignoramenti dei conti per chi sta pagando il fisco. Chi rateizza le tasse non è un evasore

AgenPress. “Non è possibile che lo Stato, dopo aver raggiunto un accordo di rateizzazione o di rottamazione con un contribuente, gli pignori il conto corrente impedendogli di rispettare quell’accordo. È una questione di buonsenso”.

Lo ha affermato Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività produttive della Camera, intervenuto a “Conti in Tasca” su Giornale Radio.

“Abbiamo ottenuto l’impegno del Governo a tradurre in norma, nel primo provvedimento utile, il divieto di pignoramento dei conti correnti per chi ha in corso una rateizzazione o una rottamazione. Chi ha dichiarato le imposte ma si trova in difficoltà economica non può essere considerato un evasore. Bisogna distinguere tra chi non paga perché non vuole e chi sta cercando di mettersi in regola: chi è in arretrato con il fisco non è automaticamente un evasore e le rottamazioni non aiutano i furbetti, perché gli evasori non rottamano nulla. Oggi il rischio è che il fisco, con una mano, conceda una soluzione e con l’altra renda impossibile rispettarla”, ha aggiunto Gusmeroli.

“Non credo che il fisco sarà mai amico, ma dovrebbe almeno essere un po’ meno nemico. Per questo rivolgo un appello al viceministro Maurizio Leo affinché l’impignorabilità dei conti correnti per chi sta rispettando un piano di pagamento venga inserita già nel prossimo provvedimento utile. Si tratta di una misura di civiltà e di buon senso che tutela i contribuenti onesti e aiuta chi vuole mettersi in regola con lo Stato”, ha concluso Gusmeroli.