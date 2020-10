Rapporto Auditel-Censis, 3,5 Mln famiglie senza internet

CODACONS: DATI VERGONOSI PER UN PAESE CIVILE. 3,5 MILIONI DI FAMIGLIE TAGLIATE FUORI DA SOCIETA’ DIGITALE

AgenPress. Dati vergognosi per un paese civile. Così il Codacons giudica i risultati del rapporto Auditel-Censis secondo cui 3,5 milioni di famiglie italiane non dispongono di collegamento ad internet e sono impossibilitate a svolgere qualsiasi tipo di attività on line.

“E’ assurdo che nel nostro paese una consistente fetta di popolazione sia tagliata fuori dal web e viva senza possibilità di connessione – spiega il presidente Carlo Rienzi – Proprio quando gli strumenti tecnologici e internet diventano indispensabili per garantire studio e lavoro durante il Covid, 3,5 milioni famiglie non sono in grado di connettersi”.

“Il Governo deve fornire a chi ne ha bisogno gli strumenti necessari per essere collegati al mondo digitale, non solo pc e tablet, ma anche sim e connessioni telefoniche che molti italiani non possono ancora permettersi” – conclude Rienzi.