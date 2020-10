Laura Corrotti (Lega): “Futuro Forlanini non si decide in una stanza tra amici del PD”

AgenPress. “La decisione sul futuro del Forlanini non può essere discussa in una riunione a porte chiuse tra gli amici del Pd ma dovrebbe essere tema di confronto in Aula tra tutte le parti politiche che vogliono dare un contributo attivo in tema di sanità pubblica, soprattutto dopo la stagione di tagli che ha vissuto la Regione Lazio.

Già nei giorni scorsi ho presentato una mozione all’Assessore competente che attende ancora una risposta, per dedicare la struttura esclusivamente ad attività di natura socio-sanitaria nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.

Non è quindi accettabile che il recupero di una struttura così importante per i romani passi attraverso ad accordi tra forze politiche e sindacali della sinistra, e non nelle sedi istituzionali che gli dovrebbero invece competere.“

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.