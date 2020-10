Covid, Borchia (Lega), dopo mesi di pandemia, da Ue ancora pochi risultati tangibili

AgenPress. “Siamo onesti. Lo scorso 11 marzo l’Oms ha dichiarato lo stato di pandemia, ma dopo 7 mesi di risultati tangibili ne abbiamo ancora troppo pochi rispetto alle aspettative generate da troppi annunci. Consiglio europeo di aprile: stanziati 540 miliardi.

Va bene Sure per la cassa integrazione, ma i 240 miliardi del Mes non sono stati ancora richiesti da nessun Governo, forse perché le condizioni non erano poi così vantaggiose. Faticosamente si è poi giunti a un accordo sul Recovery Fund, i cui tempi lunghi sono stati imputati in maniera grottesca e poco credibile a chi nel Consiglio Europeo o nell’Eurogruppo neppure partecipava.

Il quotidiano El Pais ci ha rivelato che il governo di Madrid non intende avvalersi della componente prestiti del Recovery Fund: qualcuno si è sorpreso, ma da questa parte dell’emiciclo abbiamo cercato più volte di spiegare che gli strumenti di cui si discute da mesi qualche problema lo presentano. L’Ue è molto estesa, quando le priorità vengono imposte dall’alto, da Bruxelles verso i territori, queste sono le conseguenze”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.