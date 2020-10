L’opinione di Roberto Napoletano. Il Virus Italia peggio del Covid

Preoccupa la situazione interna. Milano è fuori controllo. Per la seconda volta la Lombardia diventa un problema nazionale.

Da Milano a Napoli sono rimasti sette mesi con le mani in mano

AgenPress. Come va la Pandemia? Dipende tutto da lì a torto o a ragione e obiettivamente nessuno lo sa. Il punto dirimente è uno. La situazione del Covid 19 in Italia è scappata di mano o c’è ancora margine per rimetterla sotto controllo? Purtroppo gli ultimi dati fanno pensare che la situazione sia scappata di mano e che occorra tornare a fare restrizioni.

Viaggiamo due settimane dietro Francia, Inghilterra, Spagna e ogni giorno che passa emerge sempre di più che ci siamo cullati nel periodo estivo pensando che le cose fossero superate e non era così.

