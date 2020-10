Mes: Carfagna a Conte, 36 Mld aiutano Sanità più di 4

AgenPress. “Abbiamo più di 10.000 contagi al giorno, mancano i medici, le terapie intensive sono sempre più piene, i cittadini aspettano ore per i tamponi e giorni per i risultati, ottenere il vaccino antinfluenzale è difficilissimo anche per le fasce a alto rischio, e intanto Giuseppe Conte dice che il Mes non aiuterebbe la sanità e che i soldi per l’emergenza sono in manovra.

Le sue parole suonano beffarde e crudeli: con 36 miliardi avremmo potuto reagire con un’efficacia nettamente superiore rispetto ai 4 della manovra. Il Presidente del Consiglio è come un padre di famiglia in difficoltà che rifiuta un prestito a tasso molto favorevole per far fronte a una grave emergenza. Un premier non può continuare a mentire a favore di telecamera solo per giustificare la scelta ideologica imposta da una parte della maggioranza che lo sostiene”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.