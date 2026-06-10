Addio a Patrizia Caselli, volto della tv degli anni Ottanta: aveva 66 anni

AgenPress. È morta a Milano all’età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva che ha segnato un’epoca della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla famiglia e ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e telespettatori.

Patrizia Caselli era ricoverata al Policlinico di Milano ed è deceduta a causa di complicazioni cardiache. Dal 2024 combatteva contro un carcinoma polmonare al terzo stadio, malattia che aveva raccontato pubblicamente con grande sincerità e coraggio.

Nata il 13 maggio 1960, aveva raggiunto la notorietà grazie a una lunga carriera televisiva che l’aveva vista protagonista sia sulle reti Rai sia nelle emittenti private. Tra i programmi più noti da lei condotti figurano “Bella d’estate”, “La rete”, “Detto tra noi” e “Se fosse…”, trasmissioni che contribuirono a renderla uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo italiano. Nel corso della sua carriera lavorò accanto a personaggi del calibro di Walter Chiari e Luciano Rispoli, distinguendosi per professionalità ed eleganza.

La sua vita privata fu spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dopo aver lasciato la televisione nel 1994, si trasferì ad Hammamet per stare vicino a Bettino Craxi, con il quale condivise gli ultimi anni della vita dell’ex leader socialista. Successivamente sposò il medico Alberto Bossi e adottò il figlio François, al quale era profondamente legata.

Negli ultimi anni aveva partecipato come opinionista a diversi programmi Mediaset, mantenendo un rapporto affettuoso con il pubblico che l’aveva seguita nel corso della sua lunga carriera. La notizia della sua morte ha suscitato commozione nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

I funerali si terranno venerdì 12 giugno a Milano, dove familiari, amici e colleghi le renderanno l’ultimo saluto. Con la scomparsa di Patrizia Caselli se ne va una delle protagoniste della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta, un volto che ha accompagnato per anni milioni di telespettatori nelle loro case.