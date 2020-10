Ue, Lega: no alla carne fatta in laboratorio, faremo barricate per difendere nostri produttori

AgenPress. “No alla carne finta creata in laboratorio, la Lega continuerà a dare battaglia in Europa e in ogni sede per tutelare il Made in Italy e i consumatori.

La proposta di estendere le denominazioni della carne anche a prodotti che carne non sono affatto non è che l’ennesima follia portata avanti in Europa per accontentare le lobby industriali e le multinazionali: condividiamo le preoccupazioni sollevate dai produttori italiani contro questo inganno che li penalizza con concorrenza sleale e che vuole confondere i consumatori, che troverebbero sugli scaffali denominazioni ingannevoli di prodotti vegetali che nulla hanno a che fare con la carne. Bisogna tenere alta la guardia, perché non tutti gli emendamenti in votazione tutelano la carne, è necessario sostenere questa difesa a tutto campo, su ogni fronte.

Ci auguriamo che tutte le forze politiche italiane rappresentate al Parlamento Europeo condividano il grido d’allarme di agricoltori, allevatori, produttori del nostro Paese, già in grande difficoltà per la crisi dell’epidemia, e con la Lega dicano no a tutti i tentativi di dare via libera alla carne fake da laboratorio”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Agricoltura, Mara Bizzotto (relatore ombra dossier Ocm), Angelo Ciocca, Francesca Donato, Elena Lizzi.