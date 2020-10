L’opinione di Roberto Napoletano. Irresponsabili

Mentre la politica smette di decidere le persone prendono le loro decisioni. Non vanno al ristorante. Il caffè lo prendono a casa. Non fanno acquisti. Il Paese reale è già in lockdown mentre la politica è alla paralisi decisionale. Non decide il governo. Non decidono le Regioni. Non ne possiamo più di questi governatori padroni assoluti dei loro Staterelli che fanno pagare allo Stato le loro inefficienze. O si esce subito da questa spirale perversa ricostruendo nel Paese un clima costituente con un dialogo strutturato tra maggioranza e opposizione o sarà il baratro. Solo l’Europa fa la sua parte

