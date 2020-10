Coronavirus. Gerry Scotti. “Volevo essere io a dirvelo, ho contratto il virus”

AgenPress – “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento” con questo post sul suo profilo Instagram e una foto che lo ritrae sorridente davanti a un microfono il conduttore televisivo Gerry Scotti ha annunciato la sua positività.

La notizia era già trapelata nella mattinata rilanciata da Dagospia che scriveva: “Un famosissimo conduttore Mediaset positivo al coronavirus”. Ma ad uscire allo scoperto è stato il diretto interessato che ha confermato la sua positività su Instagram con un breve messaggio. Per ora non c’è stato bisogno di ricovero in ospedale.

Il nome del conduttore, 64 anni, si aggiunge alla lunga lista dei vip contagiati dal Coronavirus, ultimi tra i quali Nina Zilli, Nunzia De Girolamo e Mara Maionchi.

In attesa di ulteriori sviluppi, le registrazioni delle sue trasmissioni, tra cui il gameshow “Caduta Libera”, sono state interrotte.