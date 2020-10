Nizza, Dreosto (Lega), fondamentalismo non deve trovare spazio in Europa, chiudere moschee estremiste

AgenPress. “Sconcertanti le notizie che arrivano da Nizza. L’estremismo islamico non deve trovare spazio in Europa. In questo momento di pandemia è necessario non abbassare la guardia sulle minacce del terrorismo.

Anche in Italia si provveda subito alla chiusura delle moschee estremiste, alla schedatura degli imam fondamentalisti e la loro eventuale espulsione dal territorio nazionale. Inoltre è necessario a livello europeo sanzionare la Turchia del Sultano Erdogan che continua ad alimentare il fanatismo e l’odio contro l’Europa e la cultura Occidentale che fonda i propri valori e libertà nelle proprie radici cristiane.”

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto.