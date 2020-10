Trasporto pubblico locale. Appello della Ugl catanese alla Regione: “Situazione difficile”

AgenPress. “Più controlli sul rispetto di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione siciliana in materia di riduzione dei posti disponibili su tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati.”

Lo chiede a gran voce la Ugl di Catania a tutela degli utenti, ma soprattutto dei lavoratori. “Il trasporto di persone è uno dei settori più a rischio in questo momento in cui la diffusione del contagio da Covid-19 sta registrando un incremento considerevole anche nella nostra area metropolitana – dicono il segretario territoriale Giovanni Musumeci ed il segretario provinciale della federazione Autoferrotranvieri Giuseppe Scannella. Già ancor prima che iniziassero le attività scolastiche e le città si fossero tornate a popolare alla fine delle ferie estive, avevamo lanciato l’allarme sui potenziali pericoli rappresentati dal trasporto, principalmente quello pubblico locale.

Oggi, di fronte anche alle notizie riguardanti la positività al Coronavirus di alcuni dipendenti delle autolinee pubbliche urbane ed extraurbane e del servizio di metropolitana etnea, non possiamo che confermare la fondatezza delle nostre forti preoccupazioni e il timore che, una mancata osservanza delle regole, possa essere altamente rischioso per il prosieguo delle attività.

Comprendiamo le difficoltà che devono affrontare le aziende di trasporto pubbliche, ad esempio, nel dover potenziare le linee interne per garantire un servizio efficiente per l’utenza nelle ore di punta, ma siamo allo stesso tempo consapevoli che non è possibile per il personale controllare la capacità di occupazione del mezzo ad ogni fermata (il 50% dei posti a sedere e in piedi, per i quali il mezzo è omologato) e, magari, evitare di farsi contagiare. In questo senso – aggiungono Musumeci e Scannella, in ambito regionale in autunno era stato stipulato un Protocollo di sicurezza con maggiori elementi di garanzia per chi sui mezzi ci lavora e chi ne fruisce del servizio, ma non sappiamo che fine abbia fatto. Per questo ci rivolgiamo all’assessore regionale del Lavoro Antonio Scavone affinchè, con senso di responsabilità per il bene dell’intero settore, questo accordo venga immediatamente applicato.

Come Ugl avvertiamo particolarmente il peso di questa fase e, per questo, facendoci carico del disagio e della preoccupazione dei dipendenti delle aziende coinvolte, ci rivolgiamo al presidente Musumeci, oltre che agli assessori regionali delle Infrastrutture Marco Falcone, della Salute Ruggero Razza e dell’Economia Gaetano Armao, ognuno per le proprie competenze, perché si arrivi a regole certe ed alla loro osservanza ferrea.”