Alto Adige, presidente Kompatscher: “Alla luce dell’andamento epidemiologico ci muoviamo in linea con la Germania e l’Austria”

AgenPress. In Alto Adige bar, gelaterie e pasticcerie non devono chiudere, come annunciato ieri, ma possono tenere aperto da lunedì a venerdì dalle 5 alle 18. Vige però l’obbligo del posto a sedere con non più di quattro persone per tavolo. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente Arno Kompatscher.

“Non ritiro l’ordinanza – spiega Kompatscher – ma alla luce dell’andamento epidemiologico la situazione è superata. Ci muoviamo in linea con la Germania e l’Austria”.

“Dobbiamo intervenire ora e sfruttare la settimana di ferie scolastiche in Alto Adige, per salvaguardare il lavoro e le attività economiche principali e la scuola”.