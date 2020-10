Artena. Dietro l’arresto del sindaco la denuncia di una funzionaria, “i conti non tornavano”

AgenPress – Dietro l’arresto di Felicetto Angelini e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Pecorari, c’è la denuncia di Federica Gatta , la funzionaria comunale che, dopo aver superato la selezione come Istruttore Direttivo Contabile e Responsabile del Servizio Bilancio ed Entrate Tributarie, avrebbe dovuto ‘risistemare’ le casse dell’Ente che navigava in brutte acque. Quantomeno è quello è il lavoro che la donna credeva avesse dovuto svolgere. Invece le cose, una volta insediata, sono andate diversamente e come si evince dalle indagini e dall’ordinanza, più volte la dipendente ‘si era vista riprendere dal sindaco Angelini che la rimproverava del fatto che quel danaro sarebbe dovuto essere speso e non gestito”.

“I conti che non tornavano mai hanno portato la dirigente Gatta a non firmare il bilancio comunale per il 2018. Un atteggiamento questo che ha fortemente indispettito gli indagati che hanno iniziato a farle pressing fino al punto da provocare a Federica Gatta uno stato di ansia, insonnia, problemi di alimentazione fino a farle perdere 10 chili in pochissimo tempo. Uno stato di prostrazione alimentato dal fatto che si vede costretta ad accettare il trasferimento presso il comune di Rignano Flaminio per evitare altre ritorsioni e dopo che era stata licenziata.“

La funzionaria ha avuto il coraggio di denunciare tutto e nel corso delle indagini portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro e dalla Procura di Velletri, è emerso un ‘modus operandi delinquenziale’ e senza freni quello messo in atto dagli indagati.“