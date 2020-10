In Sicilia il presidente Musumeci, intende estendere gli orari di chiusura di bar e ristoranti

AgenPress. Il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, intende estendere gli orari di chiusura di bar e ristoranti, spiegando che “si tratta di una facoltà che viene riconosciuta al rappresentante dell’ente, in questo caso al presidente della Regione di poter adottare, come è stato finora, misure restrittive rispetto a quelle indicate dal Governo centrale e, qualora le condizioni epidemiologiche dovessero consentirlo, misure anche estensive.

Siccome ogni Regione è diversa dall’altra in termini di contagi, di abitudini, vita sociale, struttura economica, se in Sicilia si dovessero ravvisare le condizioni per anticipare la ripresa di qualche settimana rispetto alle condizioni di regioni del Nord non capisco perché il governatore della Sicilia non debba adottare un provvedimento di riapertura”.