Usa 2020. Biden avanti in 4 stati. Trump farà 10 comizi in 48 ore in 7 stati chiave

AgenPress – Joe Biden è avanti rispetto a Donald Trump in quattro Stati chiave per l’elezione alla Casa Bianca: Arizona (+6), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11), secondo un sondaggio New York Times/ Siena College a due giorni dalle elezioni. Tutti e quattro gli Stati furono vinti da Trump nel 2016 contro Hillary Clinton.

In Florida i due aspiranti alla Casa Bianca sono testa a testa, con un lieve vantaggio del presidente: Biden ha infatti il 48% dei consensi e Trump il 50%, che sta ultimando la propria campagna elettorale con dieci comizi nelle prossime 48 ore, in sette Stati chiave, inclusa la Florida.