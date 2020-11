Covid, Portas (Moderati): non è il momento delle polemiche, dobbiamo sostenere famiglie e imprese

AgenPress. “Non è questo il momento delle polemiche e delle recriminazioni politiche. Il Paese affronta di nuovo una situazione sanitaria ed economica difficilissima e le Istituzioni devono lavorare, tutte, nella medesima direzione: gestire la pandemia e affrontare la crisi che da questa è generata. Ci sarà tempo per la verifica delle responsabilità e per il confronto, anche duro, ma quel tempo non è oggi.

Il Movimento 5stelle, che in Regione Piemonte si preoccupa di chiedere le dimissioni dell’assessore alla sanità, dovrebbe chiedere anche le dimissioni della sua ministra Azzolina.”

Lo dichiarano in una nota l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva) Carlotta Salerno e Silvio Magliano