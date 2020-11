Covid, Fapi: “Stop versamenti e contributi per tutte le Pmi”

AgenPress. “Chiediamo al Governo uno stop di versamenti e contributi per tutte le piccole imprese, non solo per quelle con sede nelle regioni che il nuovo Dpcm ha classificato rosse. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori versano in condizioni disperate per il calo di consumi delle famiglie e l’assenza di turisti stranieri.

La crisi è appena iniziata e senza misure economiche eccezionali si rischia la chiusura di migliaia di partite iva e il fallimento di tante imprese”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.