Trump: “Sussiste ancora la possibilità di riprendere gli attacchi contro il Paese se Teheran si comporterà in modo scorretto”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere stato informato di un probabile accordo con l’Iran, ma di essere in attesa della formulazione esatta, avvertendo al contempo che sussiste ancora la possibilità di riprendere gli attacchi contro il Paese se Teheran si comporterà in modo scorretto.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato sabato che una proposta iraniana finora respinta da Trump prevederebbe la riapertura della navigazione nello Stretto di Hormuz e la fine del blocco statunitense contro l’Iran, rimandando però a un secondo momento i colloqui sul programma nucleare iraniano.

Trump ha ripetutamente affermato che l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari e ha dichiarato di non essere soddisfatto dell’ultima proposta iraniana, mentre il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che Teheran è pronta alla via diplomatica se gli Stati Uniti cambieranno il loro approccio.

Secondo i media iraniani, la proposta di Teheran in 14 punti includeva il ritiro delle forze statunitensi dalle aree circostanti l’Iran, la revoca del blocco, lo sblocco dei beni iraniani congelati, il pagamento di indennizzi, la revoca delle sanzioni e la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, nonché un nuovo meccanismo di controllo per lo stretto.