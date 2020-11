Pli Lazio: dopo numerose segnalazioni denunciamo carenza ambulanze

AgenPress. Dopo numerose segnalazioni denunciamo carenze ambulanze; è sconvolgente quanto sta accadendo in queste ore a Roma dove ci sono arrivate numerose segnalazioni di chiamate al 118 e la risposta è che non possono intervenire per mancanza di ambulanze; questa è una situazione preoccupante e indegna; per l’ennesima volta a causa dell’emergenza covid e all’inefficacia della regione Lazio, a pagare sono tutte quelle persone affette da altre malattie, le quali vengono considerate meno importanti; noi pensiamo che la vita umana abbia la stessa importanza per tutti.

E’ quanto dichiara in una nota Luca Sebastiani presidente PLI-Lazio.