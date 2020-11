Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Catania, Palermo e Bari isolate”

AgenPress. “Dopo il dpcm Conte che ha dichiarato Puglia e Sicilia zone arancioni, la compagnia low cost Volotea, che assicura i voli diretti da Bari per Catania e Palermo (e viceversa) li ha cancellati sino alla fine del vigore del Dpcm.

In questo modo due regioni e soprattutto tre grandi città del sud non sono collegate con facilità. Tutto questo determina un ingiusto vantaggio per Alitalia che diventa monopolista.

E’ pur vero che i cittadini delle due regioni non possono muoversi liberamente, ma esistono coloro,dpcm alla mano, che devono viaggiare per motivi di lavoro, emergenza o salute. Visto che si tratta di pubblico servizio, Volotea, verso la quale non nutro sentimenti polemici, assicuri almeno un volo alla settimana”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.