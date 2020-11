Conte, tra pochi giorni nomine nell’ambito della Pubblica Amministrazione

AgenPress. Dopo il conteso Dpcm, la bufera politica abbattutasi sulla sanità calabrese e il caso dei politici toscani nel mirino della giustizia, martedì 10 novembre, il Premier Giuseppe Conte, per favorire lo sviluppo dell’economia, darà corso alle 29 nomine nell’ambito della Pubblica Amministrazione, tra le quali 8 destinate a Ferrovie dello Stato, Consip e Consap. Si tratta sicuramente di un’azione molto rilevante per dare impulso ulteriore al supporto inerente alle PMI. Confermati alcuni nomi autorevoli.

Sono, intanto, in corso accordi per individuare i nomi degli esponenti dei vertici della Pubblica Amministrazione. Non vi è dubbio che, oggi più che mai, sia necessario individuare persone molto competenti per amministrare i vari Settori della Pubblica Amministrazione. Si tratta di incarichi e nomine per i quali Giuseppe Conte dovrà ricevere il consenso, oltre che dai differenti partiti, anche dagli ambienti vaticani.

Occorre sottolineare, altresì, che le nomine sono attese ormai da diversi giorni. Non vi è dubbio che la vittoria dei Democratici in America modifichi, d’improvviso, gli scenari europei ed internazionali.