AgenPress. “Tra le professioni sanitarie esposte al virus e impegnate in prima linea ci sono i tecnici di radiologia, che ringrazio per le radiografie e le TC che effettuano ai sospetti e ai malati Covid-19, in ospedale, sul territorio e a domicilio”.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della giornata internazionale della radiologia.