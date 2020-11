Usa, Bizzotto (Lega), noi sempre amici e alleati degli USA

AgenPress. “La nuova Amministrazione USA, di qualunque colore politico essa sia, democratica o repubblicana, troverà sempre in noi della Lega un alleato serio e affidabile, schierato convintamente con l’Alleanza Atlantica, a difesa dei valori e degli interessi dell’Occidente libero.

La nostra collocazione filo atlantica, che è addirittura ‘super atlantica’ su alcuni temi particolarmente sensibili come la minaccia cinese, il 5G e la difesa dei diritti umani, non è mai stata in discussione, a prescindere dal nome del futuro Presidente USA. Lo stesso non si può dire, in Italia e in Europa, di tanti partiti che a parole si dicono democratici, come Pd o 5 Stelle, ma che in realtà difendono le posizioni di dittature comuniste come la Cina e il Venezuela o di regimi criminali come l’Iran.

Noi non accettiamo lezioni da questi soggetti che in questi anni hanno portato avanti una guerra assurda contro l’Amministrazione Usa guidata da Trump, che è stato un ottimo Presidente e i cui successi in campo economico e in politica estera sono enormi e sotto gli occhi di tutti. Trump è stato il primo leader mondiale a denunciare il grande pericolo della Cina comunista che rappresenta l’impero del male del terzo millennio e la più grande minaccia alla nostra libertà e alla nostra democrazia, Trump ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta contro il terrorismo islamico e ha ispirato gli storici accordi di pace tra Israele e Emirati Arabi.

Senza dimenticare che nel corso del suo mandato non ha mai iniziato alcuna guerra, a differenza del predecessore Obama i cui danni paghiamo ancora adesso. Il Nobel per la pace dovrebbero toglierlo a Obama e darlo a Trump. La nuova amministrazione USA avrà la stessa forza e la stessa lungimiranza per combattere l’aggressione e la strategia di penetrazione che la Cina comunista sta portando avanti contro il mondo occidentale? Noi ci auguriamo di sì, così come ci auguriamo che finalmente anche l’Europa abbandoni i doppi giochi, le ambiguità e gli affari sporchi di sangue fatti con il regime di Pechino”.

Lo ha dichiarato l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto, membro della Delegazione per le Relazioni con gli USA, nel suo intervento durante la seduta Plenaria del Parlamento Europeo.