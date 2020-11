Ucraina. Ricoverato in ospedale il presidente Zelensky, positivo al Covid

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricoverato nella clinica statale Feofania di Kiev dopo essere risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi.

Lo riporta l’agenzia Unian citando Mykhailo Podoliak, consigliere del capo di gabinetto della presidenza ucraina, Andriy Yermak.

Zelensky secondo Podoliak, è stato organizzato un ufficio in isolamento per il capo di Stato. “E’ in un reparto isolato e lì ha una linea speciale di comunicazione”, ha detto Podoliak. Anche Yermak è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato nello stesso ospedale di Zelensky.