Migranti, Rosanna Conte (Lega), patto Ue su immigrazione truffa per Italia, lo dicono persino Ong

AgenPress. “Il Patto Ue sulle migrazioni, salutato come un grande successo del governo Conte da parte di M5s e Pd, ‘mantiene il principio per cui il primo Paese d’arrivo è responsabile dell’asilo’ e il meccanismo di solidarietà non funzionerà.

Dunque, l’Italia continuerà a ‘dover sostenere la maggior parte dell’onere’ dell’accoglienza degli immigrati. A dirlo non è la ‘cattiva’ Lega, bensì le stesse Ong che questo Governo difende a spada tratta.

Per la precisione, è quanto scrive il rapporto di EuroMed Rights, organizzazione che riunisce Ong come Amnesty, Human Rights Watch e Arci. Un rapporto che ribadisce i rilievi che avevamo già sollevato a Bruxelles all’indomani della pubblicazione del Patto Ue sulle migrazioni. Le procedure di frontiera rischiano di essere un ulteriore onere per l’Italia e la cosiddetta ‘solidarietà’ tra Stati membri, infatti, non è per nulla obbligatoria, ma dovrebbe scattare solo in ‘casi eccezionali’; lo stesso meccanismo di solidarietà, alquanto macchinoso, difficilmente vedrà la luce date le opposizioni in Consiglio.

In ogni caso, anche quando dovessero verificarsi queste condizioni straordinarie, nessun Paese è obbligato a farsi carico dell’accoglienza. In sostanza, l’Italia continuerà a essere il campo profughi d’Europa”.

Così in una nota Rosanna Conte, europarlamentare della Lega.