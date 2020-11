Santanchè (FDI): De Luca non fa altro che dare spettacolo, la smettesse di perdere tempo!

AgenPress. “De Luca non fa altro che dare spettacolo, chiacchierare, puntare il dito contro chiunque, ma se invece di perdere tempo a montare ad hoc scenari terribili, dirette facebook discutibili, avesse speso il suo tempo a mettere in sicurezza gli ospedali della sua regione, organizzando terapie intensive e creando posti letto, ad oggi la Campania, e in particolar modo la città di Napoli non vivrebbero questa fase drammatica.

Abbiamo imparato a conoscerlo, noi così come i cittadini campani, facesse meno teatro e si assumesse le sue responsabilità e se non ne ha voglia può cedere il posto a chi è in grado di fare il Governatore.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).