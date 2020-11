Giustizia, Malan (FI): “Le 19 accuse a Antonio Bassolino, finite in 19 assoluzioni”

AgenPress. “Le 19 accuse a Antonio Bassolino, finite in 19 assoluzioni sono la fotografia solo di uno degli almeno mille casi annui di malagiustizia in Italia. Una profonda indecenza, compiuta ‘in nome del popolo italiano’ cioè a vergogna di tutti noi.

Come nel caso Tortora, e in tutti gli altri casi di persone, dentro e fuori la politica, la cui vita è stata distrutta, non ci sarà mai nessuno che pagherà per le proprie responsabilità. La scorsa legislatura si stava scrivendo un testo accettabile sulla responsabilità civile dei magistrati, ma poi arrivò il governo Renzi e si approvò un testo ridicolo.

In questa legislatura, di fronte ai mille innocenti in carcere ogni anno (senza contare quelli che si rassegnano, non ricorrono o patteggiano) il ministro Bonafede ha risposto con la barbarie del ‘fine prescrizione mai’. Un paese dove le vite dei cittadini possono essere preda dell’arbitro di qualcuno non è pienamente civile.

Solidarietà a Antonio Bassolino, che non avrei mai votato, ma i cui diritti sono sacri come quelli di ogni cittadino”.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’on. Lucio Malan vice capogruppo dei senatori di Forza Italia.