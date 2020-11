ANIR Confindustria: Bene che il ministro Azzolina riconosca l’importanza del pasto a scuola. Ora aiuti alle imprese

AgenPress. “Bene che il ministro Azzolina, nel decennale del riconoscimento Unesco della dieta Mediterranea, ribadisca l’importanza delle mense scolastiche, del valore che rivestono nella corretta alimentazione, sotto il profilo culturale e sociale visto che, per molti studenti in Italia, ancora oggi il pranzo a scuola rappresenta l’unico pasto della giornata.

Come imprese della ristorazione collettiva siamo ancor più consapevoli oggi, nel mezzo della pandemia, del nostro ruolo. Ma stigmatizziamo le difficoltà di un intero comparto, in sofferenza proprio la prolungata chiusura delle scuole, che danneggia le imprese e al contempo impoverisce gli studenti, privandoli di un momento importante di socialità, formazione e di corretta nutrizione.

Ci auguriamo che il governo, ascoltando le nostre istanze, possa prendere in considerazione, la crisi che stiamo attraversando per evitare licenziamenti e per riconsegnare alle scuole un servizio sicuro e di grande qualità”.

Lo dichiara Massimiliano Fabbro, presidente di ANIR-Confindustria, l’associazione nazionale imprese dei servizi di ristorazione collettiva aderente alla federazione Confindustria Servizi HCFS.