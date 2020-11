Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Preoccupante calo dei consumi”

AgenPress. I dati della Confcommercio diffusi in data odierna segnalano in Italia un preoccupante calo del consumi pari all’ 8,1 per cento. E’ un dato che deve fare riflettere sulla grave situazione economia del Paese e delle famiglie.

Chi invoca lockdwon a getto continuo deve meditare e valutare che se è sacrosanto tutelare la salute, occorre salvaguardare l’ economia. Non bastano bonus, ma subito un semestre bianco fiscale, piani strutturali, politiche a favore delle famiglie, natalità e lavoro”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.