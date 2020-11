Manovra: Carfagna, su assegno unico doppia beffa per le famiglie

AgenPress. “Il governo beffa due volte le famiglie italiane. Già non ha mantenuto la promessa di far partire l’assegno unico da gennaio, rinviandolo invece a luglio. Adesso la Commissione europea rivela anche che nella manovra non ci sono le coperture per finanziare questa misura. Insomma, i soldi non solo sono pochi, ma non sanno neppure dove prenderli”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Tutto ciò mentre continuano ad aumentare i fondi a disposizione del reddito di cittadinanza, una misura assistenzialista che penalizza le famiglie, non aiuta a trovare un’occupazione e troppo spesso finisce nelle tasche di mafiosi, truffatori e lavoratori in nero.

Avevamo chiesto di recuperare da lì le risorse necessarie a far partire subito l’assegno unico, c’è ancora tempo per rimediare nell’esame parlamentare della manovra. Non possono continuare a prendersi gioco così delle famiglie, ignorando le difficoltà che tante di loro stanno affrontando”, conclude la presidente di ‘Voce libera’.