Sen. Scilipoti Isgrò: “Al centro il lavoro parlamentare e il rispetto delle istituzioni. Unione Cristiana per un confronto sul merito”

AgenPress. Commentando le ultime vicende di politica interna nazionale, il segretario di Unione Cristiana, sen. Domenico Scilipoti Isgrò, richiama l’attenzione sul valore del lavoro istituzionale e sulla necessità di ricondurre il dibattito pubblico ai temi che impattano direttamente sulla vita dei cittadini.

“Il Parlamento è la sede naturale del confronto democratico. In queste ore Camera e Senato sono impegnati su dossier di rilievo: dal question time in diretta Rai di oggi a Montecitorio, alla discussione in Aula al Senato del ddl sul consenso informato in ambito scolastico e del question time delle 15. Mercoledì 3 giugno il Senato ha inoltre approvato il ddl di conversione del decreto-legge sui rimpatri volontari assistiti. Sono segnali di un’agenda parlamentare che resta operativa”.

Tra gli argomenti all’attenzione delle Commissioni, Unione Cristiana segnala l’esame del Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028 in quinta Commissione al Senato, le audizioni sul PNRR con il Ministro per gli Affari europei e i lavori su autonomia differenziata, sistema bancario e insularità. Temi che richiedono approfondimento tecnico e responsabilità condivisa.

Sul piano politico, il dibattito pubblico registra attenzione per le elezioni amministrative del 24-25 maggio, lette come indicatore per l’esecutivo, e per le riflessioni sul calendario elettorale e sulle riforme istituzionali. Contesto nel quale Unione Cristiana ribadisce che “la stabilità istituzionale si costruisce sul rispetto dei ruoli: Parlamento potere legislativo, Governo potere esecutivo, Magistratura potere giudiziario. Il Governo opera con il rapporto di fiducia delle Camere e il Parlamento esercita funzione di indirizzo e controllo”.

“Il Paese chiede continuità amministrativa, chiarezza sui conti pubblici, sicurezza e coesione sociale. Unione Cristiana è disponibile al confronto con tutte le forze parlamentari e sociali che intendono privilegiare il merito delle soluzioni rispetto allo scontro di posizione” conclude il sen. Scilipoti Isgrò.