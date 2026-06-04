Casa, Mazzetti (FI): “Testo Unico e Piano Casa, la risposta strutturale che l’Italia aspettava da decenni”

AgenPress. “Testo unico delle costruzioni e Piano Casa insieme sono la risposta strutturale che l’Italia aspettava da decenni sul tema dell’abitare e della rigenerazione cittadina, risposta di equità e garanzia. Diamo al settore risorse, procedure, semplificazioni, incentivi premianti, regole certe e uniformi per rispondere alle esigenze di oggi e di domani, sanando un vulnus nelle politiche pubbliche”.

Lo ha detto l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale Dipartimento Lavori Pubblici di FI, nel corso del convegno Udc “Stati generali dell’abitare“.

“Il nuovo testo unico, di cui sono promotrice e relatrice, dà risposte attese a imprenditori, professionisti, amministratori e cittadini; merito di una cornice normativa chiara e uniforme per programmare, investire e rigenerare lo spazio urbano ,basandosi sui principi dove mettiamo al centro la pianificazione e progettazione dell’abitare in modo olistico. Non aggiunge norme, ma razionalizzarle e uniformarle. Un corpus armonico, senza più discrepanze tra una Regione e l’altra, con modulistica e burocrazia digitalizzata e uniforme”.

“Il Piano Casa – prosegue Mazzetti – è un intervento fondamentale e atteso. È il primo intervento strutturale dopo il Governo Berlusconi. È in discussione in Commissione Ambiente e come relatrice per Forza Italia sto analizzando i tantissimi emendamenti presentati, dopo aver ascoltato i rappresentanti del settore delle costruzioni. Si può migliorare, ma le fondamenta sono valide e sono un vero strumento di politica economica liberale e moderna”.

“Tre i pilastri – ricorda -: rendere abitabili gli immobili di risulta, grazie a fondi già stanziati; attivare un fondo housing di coesione per riqualificare il patrimonio esistente e gli immobili pubblici vuoti; promuovere il partenariato pubblico-privato per attrarre capitali nazionali ed esteri, con attenzione concreta alle PMI italiane. Per sveltire le procedure nominiamo un commissario governativo con pieni poteri e Invitalia farà da regia”.

“Forza Italia è certa che il risultato sarà un grande volano di rigenerazione urbana, sociale, economica, ambientale ed energetica, con regia pubblica e investimenti pubblico, ma soprattutto di capitali privati nazionali ed esteri, basati su competenze, qualità, premialità”, conclude Mazzetti.

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