Mes. Gualtieri, “è utile, ma siamo in coalizione. Della Vedova, Di Maio con il “no” danneggia l’Italia”

AgenPress – Tutti gli strumenti europei che fanno risparmiare in tassi d’interesse sono utili, e per questo il governo utilizzerà sia i trasferimenti a fondo perduto che i prestiti del recovery fund. Da questo punto di vista anche il Mes lo è. Come noto c’è un’opinione diversa da una forza di maggioranza, ed essendo necessaria una maggioranza parlamentare questo non ha consentito di accedere a questa linea di finanziamento e avere un risparmio di circa 300 milioni l’anno di risparmio in tassi d’interesse”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Welfare Italia Forum 2020.

Per il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova “il rifiuto del Mes imposto a PD e IV con fare ricattatorio dal Ministro degli Esteri (già, non dai ministri economici) danneggia l’Italia. Per le beghe interne al M5S, facciamo gli arroganti e gli schizzinosi sugli aiuti europei, un atteggiamento che in generale ci danneggia “.

“Siamo il paese messo peggio sul fronte del debito e della crescita, siamo arrivati impreparati alla seconda ondata e abbiamo bisogno di tutto l’aiuto dall’Europa e di tutti i prestiti a zero interessi disponibili subito come il Mes. L’arroganza di Di Maio, ripeto, danneggia l’Italia e – conclude Della Vedova – il resto della maggioranza non reagisce”.

“Il Pd ritiene che le risorse previste dal Mes siano utili per aiutare la nostra sanità pubblica. Ci servono più infermieri, più terapie intensive, più medici sul territorio. Sul suo utilizzo deciderà il Parlamento, non le discussioni sui giornali”, dice il senatore del Pd Alesaandro Alfieri, coordinatore nazionale di Base Riformista.