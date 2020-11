Amazon, Bergamini (Fi) “Boicottaggio sbagliato, solo propaganda”

AgenPress. “La campagna di boicottaggio contro Amazon portata avanti in Francia da alcuni intellettuali è profondamente sbagliata. Se è vero infatti che i giganti del web realizzano miliardi di ricavi grazie a un modello di business innovativo, tuttavia non possiamo ignorare che un numero enorme di piccole e medie imprese sopravvive proprio grazie all’e-commerce, in particolare in questo momento storico: solo in Italia sono oltre 12mila.

La vera sfida è fare in modo che le piccole aziende riescano sempre meglio a sfruttare queste piattaforme digitali per incrementare i loro fatturati. Se invece si vuole arginare lo strapotere delle multinazionali del web, la strada rimane quella di tassarle in modo che paghino una percentuale congrua rispetto profitti che fanno nei singoli paesi. Questo è un approccio maturo, il resto è solo propaganda”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e e vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e Tlc alla Camera.