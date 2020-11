Infanzia/Meter 20 novembre 2020. Giornata dei Diritti dei Bambini – Una barchetta di carta

“Navighiamo insieme per approdare in porti sicuri, di benessere, garanti dei vostri diritti”

AgenPress. Domani, 20 novembre 2020, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti l’associazione Meter ha scelto il simbolo della barchetta di carta per rappresentare il viaggio intrapreso da 20 anni con i più piccoli per garantire i loro diritti.

Quest’anno, la garanzia dei diritti dei minori è fondamentale, la pandemia ha sottolineato le fragilità dei piccoli, creando un aumento della povertà materiale e della povertà educativa.

Occorre sostenere i diritti dei bambini e degli adolescenti, porre al centro dell’attenzione il loro valore mediante l’azione della comunità educativa.

In occasione della giornata, l’associazione chiede ai bambini di realizzare “ le barchette dei diritti” , occorre creare una barchetta di carta decorata creativamente su cui scrivere un loro diritto e fotografarla. L’invio della foto del lavoro realizzato all’associazione verrà condiviso tramite i canali social dell’associazione: Facebook ed Instagram, di Meter Onlus.