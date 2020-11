Lagarde, Zanni (Lega), Bce dà ragione a Lega, cancellazione debito volontà politica

AgenPress. “Sulla cancellazione del debito pubblico legato al Covid-19 la presidente della Bce Christine Lagarde ha di fatto confermato ciò che la Lega sostiene da sempre, ovvero che se ci fosse la volontà politica, l’operazione sarebbe tecnicamente possibile.

La Bce, infatti, secondo quanto ribadito anche questa mattina in risposta alla mia domanda da Lagarde, non è soggetta a fallimento né può andare in crisi di liquidità. Per questo motivo, anche qualora dovesse subire perdite legate al valore dei titoli di stato acquisiti, non subirebbe alcun danno.

A fronte di questo dato, emerge nuovamente la miopia di una politica europea ostinatamente e volontariamente imbrigliata nelle sue stesse regole, a discapito del benessere di cittadini, lavoratori e imprese che ancora oggi restano in attesa di misure economiche e aiuti che tarderanno ad arrivare”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia.