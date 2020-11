Violenza donne: Carfagna, problema da combattere insieme senza divisioni

AgenPress. “Davanti ai grandi problemi sociali del Paese, non devono esistere destra o sinistra, maggioranza o opposizione: deve unirci la volontà comune di affrontarli e combatterli insieme. Oggi chiediamo a tutte e a tutti di contribuire al finanziamento di chi combatte sul territorio la violenza fisica, psicologica, economica sulle donne.

Ma invitiamo anche a cambiare i comportamenti, a non voltarsi dall’altra parte quando si assiste a un episodio di brutalità, senza mai considerare la violenza un fatto privato che avviene nel chiuso delle case altrui, perché è qualcosa che ci riguarda tutti. Questa piaga deve essere curata per permettere finalmente alle bambine, alle ragazze e alle donne di vivere libere e in pace”.

Lo scrive Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in un messaggio inviato in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La campagna di sensibilizzazione #nonènormalechesianormale, avviata nel 2018 da Carfagna, prosegue quest’anno in sinergia con il Dipartimento per le Pari opportunità e la ministra Elena Bonetti, Carrefour Italia, We World Onlus e Differenza Donna.