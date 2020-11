Assessore Magoni: da Regione Lombardia 5 milioni di euro per agenzie viaggi, tour operator, guide e bus

AgenPress. “Il turismo è stato uno dei primi settori ad andare in crisi e sarà probabilmente uno degli ultimi a tornare alla normalità: sostenerlo è necessario e non più rinviabile”.

Parte da questa considerazione Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, per commentare l’approvazione, da parte della Giunta, della misura ‘Rilancio Lombardia’, che prevede criteri per il ristoro, a fondo perduto, di microimprese e lavoratori autonomi con partita Iva, con particolare riferimento alle attività turistiche. “Regione Lombardia – aggiunge l’assessore Magoni – con questo intervento, fortemente voluto dal presidente Fontana, dimostra di sostenere con fatti concreti il settore del turismo: complessivamente quasi 5 milioni di euro stanziati che saranno destinati, tra gli altri, alle agenzie di viaggio, ai tour operator, alle guide, agli accompagnatori turistici e alle attività dei bus turistici. Un sostegno indispensabile per migliaia di operatori e famiglie, alle prese con una crisi senza precedenti”.

“È dallo scorso mese di aprile – rimarca l’assessore – che Regione Lombardia sta chiedendo al ministro Franceschini la dichiarazione dello stato di crisi dell’intero settore turistico. Una richiesta, purtroppo, ancora inascoltata. Noi, invece, non lasciamo indietro nessuno e raccogliamo il loro grido di aiuto”.