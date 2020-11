Università Europea di Roma. Appuntamento in videoconferenza lunedì 23 con Alessandro Capitani

AgenPress – Lunedì 23 novembre 2020, alle 14.30, gli studenti dell’Università Europea di Roma parteciperanno ad un incontro di dialogo in videoconferenza con Alessandro Capitani, regista cinematografico e televisivo molto apprezzato per la sensibilità con cui ha saputo affrontare temi sociali e di grande attualità.

L’incontro fa parte del ciclo di seminari sulla Leadership, nell’ambito delle attività di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma.

Alessandro Capitani si è diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2009. Nel 2013, con il cortometraggio “La legge di Jennifer”, ha vinto il Cinemaster presso gli Studios Universal di Hollywood.

Nel 2018 è uscito il suo primo lungometraggio, “In viaggio con Adele”, con Sara Serraiocco, Alessandro Haber e Isabella Ferrari. Attualmente è in preparazione il suo prossimo film, dal titolo “I nostri fantasmi”.

Nel corso dell’incontro con gli studenti dell’Università Europea di Roma sarà proiettata l’opera di Alessandro Capitani “Bellissima”, che nel 2016 ha vinto il David di Donatello come migliore cortometraggio italiano.

Questo film racconta la storia di una ragazza che viene presa in giro per il suo aspetto fisico. Si rinchiude nel bagno di una discoteca, per non essere vista e giudicata.

“Bellissima” è un’opera particolarmente interessante per i giovani. Affronta i temi del bullismo, della discriminazione e della difficoltà ad accettare il proprio corpo in una società che impone spesso falsi modelli di perfezione e di apparenza.

Dopo la proiezione del film gli studenti dialogheranno in videoconferenza con Alessandro Capitani. Avranno occasione di approfondire i temi trattati nella pellicola e potranno porre domande sull’esperienza del regista, soprattutto in termini di esercizio della leadership di azione positiva all’interno del mondo del cinema e dello spettacolo, per portare sul grande schermo opere ricche di valori e di significato.