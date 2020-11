Covid 19, Ministro Speranza: “campagna vaccini fine gennaio”

AgenPress. Il Ministro della Salute Roberto Speranza invitato al Congresso della Federazione Ordini Farmacisti Italiani – ha dichiarato:

“La campagna di vaccinazione anti-Covid nel Paese probabilmente sarà senza precedenti e richiederà un impegno straordinario di tutte le energie in campo. Si svilupperà ci auguriamo fin dalla fine di gennaio, quando appare in questo momento possibile che potremo avere le primissime dosi, che saranno dedicate alle categorie più esposte: sanitari, soggetti fragili, anziani in Rsa e con patologie.