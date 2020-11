AgenPress. “La situazione dell’ospedale di Avezzano è tragica, sono qui a chiedere ufficialmente al commissario Arcuri di intervenire in tempi celeri, cercando immediatamente strutture per separare i malati COVID dagli altri malati. Lunedì chiederò un incontro per trovare al più presto una soluzione.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).