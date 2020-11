Da Re (Lega), intitolazione strada a Samuel Paty, insegnante brutalmente ucciso da islamita

AgenPress. “Ho chiesto che venga intitolata una strada a Samuel Paty, l’insegnante brutalmente ucciso in Francia, per rendergli omaggio. Non possiamo dimenticare che Paty è stato decapitato da un islamista, cui era stato concesso l’asilo, semplicemente per aver esercitato la libertà di espressione in classe.

Gli attentati commessi a nome della Jihad derivano dalla radicalizzazione strisciante che, a sua volta, è il risultato di un’immigrazione di massa e di una politica negligente – come quella dell’attuale Governo italiano – che permea tutti gli ambiti della nostra società, in particolare le scuole.

È quindi necessario sostenere con forza gli insegnanti che sono in prima linea nell’affrontare questo fenomeno, soprattutto nelle scuole con un alto numero di studenti che provengono da un contesto migratorio poiché sono particolarmente vulnerabili alla radicalizzazione religiosa. Se non vogliamo che ci siano altri episodi di violenza inaudita e morti così tremende, bisogna combattere attivamente il fondamentalismo islamico in tutte le sue forme poiché rappresenta una minaccia mortale per le nostre nazioni e la nostra civiltà”.

Così l’eurodeputato Gianantonio Da Re che ha depositato la Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla condanna degli attacchi islamisti, la difesa della libertà di espressione e l’intitolazione di una strada a Samuel Paty.