Cina. Xi Jinping vuole un “esercito di livello mondiale”. Rafforzare addestramento militare per vincere le guerre

AgenPress – Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato alle forze armate di rafforzare l’addestramento in condizioni di combattimento reali e aumentare la loro capacità di vincere le guerre.

Xi, anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale (CMC), ha fatto le osservazioni in una riunione della CMC sull’addestramento militare.

Xi ha sottolineato l’attuazione del pensiero del Partito sul rafforzamento delle forze armate, nonché della strategia militare, per la nuova era.

Ha sollecitato l’istituzione più rapida di un sistema di addestramento militare di nuovo tipo e un forte sostegno per il raggiungimento dell’obiettivo del partito di costruire forze armate più forti per la nuova era e di sviluppare le forze armate in un esercito di livello mondiale.

Xi ha incontrato i partecipanti alla riunione e individui e gruppi modello che si erano distinti nell’addestramento militare e avevano con loro una foto di gruppo. Ha, inoltre, detto che l’addestramento militare è il centro del lavoro regolare dei militari in quanto è il mezzo per i militari per generare e migliorare la propria capacità di combattimento ed è la forma più diretta di preparazione militare.

Ha notato che nuovi cambiamenti si stanno verificando nell’ambiente di sicurezza del paese, nella situazione del combattimento militare, nelle forme di guerra moderna, portando l’addestramento militare in una nuova fase.

Ha chiesto una migliore pianificazione strategica e un design di alto livello per trasformare l’addestramento militare per soddisfare le esigenze del combattimento reale.

Xi ha sollecitato sforzi per migliorare la capacità dei militari di operazioni integrate e congiunte, aumentare l’alfabetizzazione scientifica e tecnologica degli ufficiali e dei soldati e applicare nuove armi e nuovi punti di forza nell’addestramento.

Sottolineando il rafforzamento della leadership del Partito sull’addestramento militare, Xi ha sollecitato gli sforzi per svolgere un vero addestramento orientato al combattimento e rettificare le pratiche delle formalità per motivi di formalità e burocratismo nell’addestramento.

Un totale di 10 unità militari e 23 individui sono stati elogiati per il loro lavoro nell’addestramento militare durante l’incontro.

Xi, ha riferito l’agenzia Xinhua, s’è congratulato oggi con Biden per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti. Nel suo messaggio, il presidente cinese ha sottolineato che “promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane è conforme non solo agli interessi fondamentali dei due popoli, ma è anche la comune aspettativa della comunità internazionale”.

Xi, inoltre, ha rimarcato che entrambi i Paesi dovrebbero "sostenere lo spirito di non conflitto o non confronto, di rispetto reciproco e di cooperazione vantaggiosa per tutti" al fine di "gestire le differenze" e "di promuovere lo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane" lavorando "con gli altri Paesi e la comunità internazionale alla nobile caUsa della pace e dello sviluppo del mondo". Sempre oggi, in base ai media ufficiali di Pechino, il vicepresidente cinese Wang Qishan si è a sua volta congratulato con la sua diretta controparte Kalama Harris, vicepresidente eletta degli Usa.