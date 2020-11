Diego Armando Maradona è morto

AgenPress. Il calciatore Diego Armando Maradona ha subìto un arresto cardiocircolatorio nella sua casa, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Aveva 60 anni.

Secondo i giornali argentini, dietro questo malessere di Maradona ci sarebbe una crisi depressiva: “È ferito, senza voglia di mangiare, di parlare. Avrebbe voluto tutti i figli vicini a sé in occasione del suo 60esimo, ma per via della pandemia non è stato possibile.