Meghan, moglie del principe Harry, racconta al NYT di aver avuto un aborto spontaneo

Quella polarizzazione, unita all’isolamento sociale necessario per combattere questa pandemia, ci ha fatto sentire più soli che mai.

Quando ero nella tarda adolescenza, mi sono seduto sul retro di un taxi sfrecciando attraverso la frenesia e il trambusto di Manhattan. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto una donna al telefono in un fiume di lacrime. Era in piedi sul marciapiede e stava vivendo un momento privato in modo molto pubblico. All’epoca la città era nuova per me e chiesi all’autista se dovevamo fermarci per vedere se la donna aveva bisogno di aiuto.

Ha spiegato che i newyorkesi vivono la loro vita personale in spazi pubblici. “Amiamo in città, piangiamo per strada, le nostre emozioni e le nostre storie lì perché chiunque le veda”, ricordo che mi disse. “Non preoccuparti, qualcuno all’angolo le chiederà se sta bene.”

Ora, dopo tutti questi anni, in isolamento e in isolamento, in lutto per la perdita di un figlio, la perdita della fede condivisa dal mio paese in ciò che è vero, penso a quella donna a New York. E se nessuno si fermasse? E se nessuno l’avesse vista soffrire? E se nessuno avesse aiutato?

Vorrei poter tornare indietro e chiedere al mio tassista di accostare. Questo, mi rendo conto, è il pericolo di vivere in isolamento – dove i momenti tristi, spaventosi o sacrosanti sono tutti vissuti da soli. Non c’è nessuno che si fermi per chiedere: “Stai bene?”

Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano pochi. Nel dolore della nostra perdita, io e mio marito abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, da 10 a 20 di loro avrebbero sofferto di aborto spontaneo. Eppure, nonostante la sconcertante comunanza di questo dolore, la conversazione rimane un tabù, piena di vergogna (ingiustificata) e perpetua un ciclo di lutto solitario.

Alcuni hanno coraggiosamente condiviso le loro storie; hanno aperto la porta, sapendo che quando una persona dice la verità, dà a tutti la licenza di fare lo stesso. Abbiamo imparato che quando le persone chiedono come sta ognuno di noi e quando ascoltano davvero la risposta, con cuore e mente aperti, il carico di dolore spesso diventa più leggero, per tutti noi. Invitati a condividere il nostro dolore, insieme facciamo i primi passi verso la guarigione.