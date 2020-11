Manovra, Silvestroni (FdI): due nostri emendamenti approvati per il trasporto scolastico

AgenPress. “Una legge di bilancio arrivata in Parlamento con ritardo preoccupante per colpa del Governo, ma che Fratelli d’Italia, grazie alle proposte di Giorgia Meloni consegnate a Conte da mesi e mai prese in considerazione dal Governo, in commissione Trasporti riesce ad emendare con successo.

Abbiamo fatto in modo di prevedere l’istituzione di un fondo per garantire più sicurezza stradale sugli scuolabus e agevolare la mobilità dei mezzi sanitari e di soccorso ma anche per finanziare parcheggi gratuiti sulle strisce blu per i veicoli al servizio disabili e le donne incinta o con bambini fino a due anni.

Almeno in Commissione Trasporti, hanno capito finalmente che è fondamentale per arginare il Covid mettere in sicurezza i trasporti pubblici. Grazie a due emendamenti approvati anche per il trasporto scolastico si potranno coinvolgere i privati con il supporto degli autobus turistici, oltre che per rafforzare i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Con questi emendamenti approvati, la battaglia in commissione si sposta in aula.”

Così in una nota Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione trasporti a Montecitorio.